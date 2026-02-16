Скидки
Роднина: Петросян надо справиться с тем, что она будет кататься в первой разминке

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о грядущем дебюте трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Аделии Петросян – удачи и хорошего проката. Она не знала, что будет в первой разминке? Китайцы вчера катались в первой разминке. Для тех, кто без рейтинга, это нормальная ситуация. Спортсмены заранее должны быть к этому готовы.

Вчера выступали олимпийские чемпионы. Так как они не выступали несколько лет, у них рейтинга нет — они катались в первой разминке. Чем Петросян от них отличается? Это правила такие. Ей надо справиться с этим. Это не просто. Но если ты попала на Олимпийские игры — соревнуешься по правилам», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Олимпийские соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят произвольные программы.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

