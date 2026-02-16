Скидки
Илья Малинин: ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту

Илья Малинин: ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту
Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира Илья Малинин анонсировал своё показательное выступление на Олимпиаде-2026 в Италии после провального восьмого места в личном турнире. Показательные прокаты на ОИ состоятся по завершении всех соревнований в фигурном катании 21 февраля.

«На самой большой сцене мира даже те, кто выглядит самыми сильными, могут вести невидимую внутреннюю борьбу. Даже самые счастливые воспоминания могут быть омрачены шумом.

Ненависть в интернете атакует разум, а страх заманивает его в темноту, как бы ты ни старался сохранить здравомыслие под бесконечным непреодолимым давлением. Всё это накапливается, и когда эти моменты мелькают перед глазами, это приводит к неизбежному краху.

Это та самая версия событий. Скоро. 21 февраля 2026 года», — написал Малинин на своей странице в соцсети.

