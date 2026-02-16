Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Ещё один шанс». Савелий Коростелёв опубликовал пост в преддверии марафона на ОИ-2026

«Ещё один шанс». Савелий Коростелёв опубликовал пост в преддверии марафона на ОИ-2026
Комментарии

Победитель Кубка России – 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал пост в преддверии заключительной для себя гонки на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

21 февраля Коростелёв пробежит марафон классическим стилем.

«Ещё один шанс🥵», — написал Коростелёв на своей странице в социальной сети.

На Играх-2026 Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне, стал 35-м в прологе спринта классикой и показал 15-й результат в коньковой разделке.

Коростелёв добился статуса нейтрального индивидуального атлета (AIN) в начале декабря и смог за счёт успешных выступлений на Кубке мира получить приглашение на дебютную для себя Олимпиаду.

