Мужской кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии прошёл седьмой игровой день в рамках соревнований мужчин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 8-го тура.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Мужчины. Групповой этап. 8-й тур:

Норвегия – Великобритания – 7:6;

Канада – Чехия – 8:2;

Германия – Швеция – 7:3;

Китай – Италия – 11:4.

Мужчины разыграют медали Олимпиады-2026 20 (матч за третье место) и 21 февраля (финал). Первый комплект медалей в кёрлинге разыграли в миксте. В смешанных парах лучшей стала сборная Швеции, серебро взяла команда США, бронзу — Италия.