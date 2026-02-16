Пётр Гуменник высказался о спорном судействе на Олимпиаде-2026, упомянув Сизерона

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как отнёсся к судейским оценкам на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник стал шестым в личном турнире мужчин.

— В России говорят, что тебя должны были судить лучше. Ты сам что об этом думаешь?

— Я заметил на международных соревнованиях, что судьи оценивают не только конкретный прокат, а ещё и все предыдущие, твой рейтинг, бэкграунд, стабильность, то, как ты обычно катаешься. В танцах на льду можно было это видеть. Гийом Сизерон сделал несколько ошибок, но из-за своего высокого класса всё равно выиграл. Мне это кажется не таким уж правильным, однако я был к этому готов. В спорте было бы интереснее оценивать конкретное выступление в отрыве от всего вместе. Хотя позиция, что оценивается вся твоя предыдущая подготовка, тоже имеет место быть. Тогда реально побеждает тот, кто этого заслуживает, — приводит слова Гуменник Sport24.