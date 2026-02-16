Журова прокомментировала невыход Крыловой в финал ОИ на 1000 м по шорт-треку

Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова оценила выступление российской шорт-трекистки Алёны Крыловой на Олимпиаде-2026 на дистанции 1000 м. Крылова заняла итоговое девятое место.

«Шорт-трек — сложный вид спорта с точки зрения опыта и стратегии для молодой девушки, которая четыре года не выступала на международных соревнованиях. Она не знает своих соперников в лицо. Тут другие скорости — в России она на таких не бегала. Надо чувствовать соперниц, знать, что от них ожидать. Для этого нужен опыт.

Алёна — молодая девушка. Когда у нас приезжали такие спортсмены, с ними были ребята, которые на Олимпиаде не первый раз. Вот они претендовали на медали. А тут в каждом виде спорта приехала молодёжь, у которой спрашивают, где их медали. Да, бывало такое, что и молодёжь могла выбраться, но они были за спиной лидеров. Их никто не обвинял. Хорошо, что Алёна пробилась в полуфинал! Это очень хорошо для молодой девушки», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.