Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Журова прокомментировала невыход Крыловой в финал ОИ на 1000 м по шорт-треку

Журова прокомментировала невыход Крыловой в финал ОИ на 1000 м по шорт-треку
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова оценила выступление российской шорт-трекистки Алёны Крыловой на Олимпиаде-2026 на дистанции 1000 м. Крылова заняла итоговое девятое место.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
16 февраля 2026, понедельник. 14:36 МСК
Окончено
1
Ксандра Велзебур
Нидерланды
1:28.437
2
Кортни Саро
Канада
1:28.523
3
Ким Гил Ли
Южная Корея
1:28.614

«Шорт-трек — сложный вид спорта с точки зрения опыта и стратегии для молодой девушки, которая четыре года не выступала на международных соревнованиях. Она не знает своих соперников в лицо. Тут другие скорости — в России она на таких не бегала. Надо чувствовать соперниц, знать, что от них ожидать. Для этого нужен опыт.

Алёна — молодая девушка. Когда у нас приезжали такие спортсмены, с ними были ребята, которые на Олимпиаде не первый раз. Вот они претендовали на медали. А тут в каждом виде спорта приехала молодёжь, у которой спрашивают, где их медали. Да, бывало такое, что и молодёжь могла выбраться, но они были за спиной лидеров. Их никто не обвинял. Хорошо, что Алёна пробилась в полуфинал! Это очень хорошо для молодой девушки», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Алёна Крылова, шорт-трек — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Алёна Крылова, шорт-трек — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android