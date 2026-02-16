«Недовольна тем, что допустила ошибку». Метёлкина — о короткой программе на ОИ
Бывшая российская фигуристка Анастасия Метёлкина, которая катается в паре с Лукой Берулавой за Грузию, прокомментировала выступление в короткой программе в личном турнире спортивных пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии. После первого соревновательного дня пара Метёлкина/Берулава занимает второе место, набрав 75,46 балла.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
15 февраля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Окончено
1
Германия
2
Грузия
3
Канада
«Я всегда максималист, поэтому я недовольна тем, что допустила ошибку на элементе, который обычно является для меня самым стабильным. В произвольной постараюсь выполнить всё чисто.
Абсолютно довольна тем, как выполнил прокат Лука, и очень благодарна ему за ту огромную поддержку, которую он мне оказал», – приводит слова Метёлкиной Golden Skate в социальной сети Х.
