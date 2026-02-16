«Недовольна тем, что допустила ошибку». Метёлкина — о короткой программе на ОИ

Бывшая российская фигуристка Анастасия Метёлкина, которая катается в паре с Лукой Берулавой за Грузию, прокомментировала выступление в короткой программе в личном турнире спортивных пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии. После первого соревновательного дня пара Метёлкина/Берулава занимает второе место, набрав 75,46 балла.

«Я всегда максималист, поэтому я недовольна тем, что допустила ошибку на элементе, который обычно является для меня самым стабильным. В произвольной постараюсь выполнить всё чисто.

Абсолютно довольна тем, как выполнил прокат Лука, и очень благодарна ему за ту огромную поддержку, которую он мне оказал», – приводит слова Метёлкиной Golden Skate в социальной сети Х.