Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мне нужна помощь». Норвежский горнолыжник — о том, что ушёл в лес после неудачи на ОИ

«Мне нужна помощь». Норвежский горнолыжник — о том, что ушёл в лес после неудачи на ОИ
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт прокомментировал то, что ушёл в сторону леса и лежал в сугробе после неудачной второй попытки в рамках соревнований в мужском слаломе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

– Всё вышло из-под контроля. Эмоции взяли верх. Я думал, что смогу побыть один, но меня нашли фотографы, так что у меня не было времени побыть наедине с собой. Это эмоции, которые проявляются в физическом состоянии. Это самый тяжёлый день в моей спортивной жизни. Когда дома и на склоне проблемы, это очень тяжело.

— Как думаете, как много времени вам понадобится, чтобы пережить эти дни?
— Много. Думаю, мне, возможно, действительно понадобится помощь.

— Какая помощь?
— От людей, которых я люблю, и от людей, которые, возможно, разбираются в этом. Это на грани ментальных возможностей, чтобы справиться с этим. Я очень рад, что у меня здесь так много членов семьи. Было тяжело, — приводит слова Макграта VG.

Отметим, что в день открытия Олимпиады-2026 из жизни ушёл дед Макграта.

