Главная Олимпиада 2026 Новости

Вирер раскритиковала Италию за пренебрежение к показу биатлона после золота Виттоцци

Вирер раскритиковала Италию за пренебрежение к показу биатлона после золота Виттоцци
Четырёхкратный призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер после исторической золотой медали соотечественницы Лизы Виттоцци в пасьюте на домашней Олимпиаде-2026 критически высказалась об отношении бродкастеров страны к показу биатлона.

«Я считаю, что это прекрасный вид спорта, и в Италии ему до сих пор не уделяется должного внимания. К сожалению, после Олимпиады не все телеканалы продолжат показывать биатлон. Наконец-то наши государственные каналы начали это делать, поскольку во многих других странах это уже практикуется, и я не вижу причин, почему это не должно происходить в Италии», — приводит слова Вирер CNA.

