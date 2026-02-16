Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, в Италии состоялся очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых приняли участие российские спортсмены.
Олимпиада-2026 в Италии. Результаты на 16 февраля:
Горнолыжный спорт
Слалом, мужчины. Россиянин Семён Ефимов не смог финишировать в первой попытке.
Шорт-трек
1000 м, женщины. Россиянка Алёна Крылова заняла девятое место по итогам соревнований. В полуфинальном заезде Крылова стала пятой, последней из-за падения.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.