Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступят женщины, в частности, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 17 февраля (время московское):
- 20:45 — Женщины, короткая программа.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские парники не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.