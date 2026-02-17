Скидки
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Олимпиада 2026

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 17 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 17 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступят женщины, в частности, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 17 февраля (время московское):

  • 20:45 — Женщины, короткая программа.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские парники не принимают участия в Олимпийских играх — 2026.

Как Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде? Тутберидзе не бросила свою ученицу
