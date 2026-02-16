Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Прыжки с трамплина на Олимпиаде-2026, мужчины, командные соревнования: результаты

Австрийцы выиграли командные соревнования в прыжках с трамплина на ОИ без третьей попытки
Комментарии

Мужская сборная Австрии в составе Яна Хёрля и Стефана Эмбахера выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Серебро досталось сборной Польши (Павел Вонсек, Кацпер Томасяк). Тройку призёров замкнули норвежцы (Йоханн Андре Форфанг, Кристоффер Эриксен Сундаль).

Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
16 февраля 2026, понедельник. 22:20 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Польша
3
Норвегия

Нельзя не отметить, что победители соревнований определились только по итогам двух попыток. Дело в том, что из-за сильного снегопада судьи решили аннулировать результаты третей попытки. Интересно, что по её итогам бронза отходила сборной Германии.

Олимпийские игры — 2026. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Командные соревнования

  1. Австрия – 568,7 очка.
  2. Польша – 547,3.
  3. Норвегия – 538,0.
Календарь Олимпиады-2026 в Италии
