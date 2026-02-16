Австрийцы выиграли командные соревнования в прыжках с трамплина на ОИ без третьей попытки

Мужская сборная Австрии в составе Яна Хёрля и Стефана Эмбахера выиграла золотую медаль в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Серебро досталось сборной Польши (Павел Вонсек, Кацпер Томасяк). Тройку призёров замкнули норвежцы (Йоханн Андре Форфанг, Кристоффер Эриксен Сундаль).

Нельзя не отметить, что победители соревнований определились только по итогам двух попыток. Дело в том, что из-за сильного снегопада судьи решили аннулировать результаты третей попытки. Интересно, что по её итогам бронза отходила сборной Германии.

Олимпийские игры — 2026. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Командные соревнования