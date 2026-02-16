Мама Коростелёва оценила шансы Савелия выиграть медаль в марафоне на Олимпиаде-2026

Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, поделилась ожиданиями от участия своего сына в марафоне классикой на Олимпиаде-2026 в Италии. Он пройдёт 21 февраля.

— Какие ожидания перед марафоном?

— Чтобы он показал то, на что он способен. Чтобы всё было хорошо и с погодой, и со смазкой, с самочувствием. На Олимпийских играх всегда сложно загадывать, посмотрите на фигурное катание, на горные лыжи — очень много непредсказуемых моментов. На Олимпиаде это всегда было, есть и будет.

— Реально ли выиграть медаль в марафоне?

— Реально. Знаю по своему опыту, что некоторые едут на Олимпиаду с настроем просто поучаствовать, а некоторые едут с настроем выиграть медаль. Да, это не всегда получается. Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоёвывать медаль. Ехать просто статистом — так себе настрой. Нужно правильно настраиваться, а уже 21 февраля всё расставит по своим местам. Не будем гадать на кофейной гуще, — приводит слова Коростелёвой «Матч ТВ».