Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжное двоеборье. Гундерсен, БТ/10км. Прыжки. Зачетный раунд
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Мама Коростелёва оценила шансы Савелия выиграть медаль в марафоне на Олимпиаде-2026

Мама Коростелёва оценила шансы Савелия выиграть медаль в марафоне на Олимпиаде-2026
Комментарии

Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, поделилась ожиданиями от участия своего сына в марафоне классикой на Олимпиаде-2026 в Италии. Он пройдёт 21 февраля.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

— Какие ожидания перед марафоном?
— Чтобы он показал то, на что он способен. Чтобы всё было хорошо и с погодой, и со смазкой, с самочувствием. На Олимпийских играх всегда сложно загадывать, посмотрите на фигурное катание, на горные лыжи — очень много непредсказуемых моментов. На Олимпиаде это всегда было, есть и будет.

— Реально ли выиграть медаль в марафоне?
— Реально. Знаю по своему опыту, что некоторые едут на Олимпиаду с настроем просто поучаствовать, а некоторые едут с настроем выиграть медаль. Да, это не всегда получается. Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоёвывать медаль. Ехать просто статистом — так себе настрой. Нужно правильно настраиваться, а уже 21 февраля всё расставит по своим местам. Не будем гадать на кофейной гуще, — приводит слова Коростелёвой «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Ещё один шанс». Савелий Коростелёв опубликовал пост в преддверии марафона на ОИ-2026
Материалы по теме
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android