Стал известен состав сборной Франции на мужскую эстафету в биатлоне

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды на мужскую эстафетную гонку в рамках Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). На старт гонки в Антхольце выйдут Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро, сообщает Ski-Nordique.

Эстафета у мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Италии состоится во вторник, 17 февраля. Начало — 16:30 мск. Туда заявилось 20 сборных. Норвегия убежит под первым номером, Франция — под вторым, Швеция — под третьим, Германия — под четвёртым. Италия получила шестой стартовый номер.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии проходят с 6 по 22 февраля.