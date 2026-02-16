Скидки
12:00 Мск
Фристайл на Олимпиаде 2026, женщины, биг-эйр: результаты

Канадка Олдхэм выиграла биг-эйр на Олимпиаде-2026 в Италии, Эйлин Гу стала второй
Четырёхкратный призёр чемпионатов мира канадская фристайлистка Меган Олдхэм взяла золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. Она показала свой лучший результат в первой попытке – 91,75 балла, в сумме Олдхэм набрала 180,75.

Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал
16 февраля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Окончено
1
Меган Олдхэм
Канада
180.75
2
Эйлин Гу
Китай
179.00
3
Флора Табанелли
Италия
178.25

Серебро соревнований выиграла чемпионка Олимпиады-2022 в этой дисциплине представительница Китая Эйлин Гу (179,0 балла). Тройку призёров замкнула итальянка Флора Табанелли (178,25).

Олимпийские игры — 2026, Италия. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал:

  1. Меган Олдхэм (Канада) — 180,75 балла (91,75+89,00).
  2. Эйлин Гу (Китай) — 179,00 (90,00+89,00).
  3. Флора Табанелли (Италия) — 178,25 (84,00+94,25).

Отметим, что для Олдхэм это вторая медаль Олимпиады-2026. Ранее она взяла бронзу в слоупстайле. Гу же записала на свой счёт второе серебро Игр в Италии. Первое она выиграла тоже в слоупстайле.

Календарь Олимпиады-2026
