Канадка Олдхэм выиграла биг-эйр на Олимпиаде-2026 в Италии, Эйлин Гу стала второй

Четырёхкратный призёр чемпионатов мира канадская фристайлистка Меган Олдхэм взяла золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. Она показала свой лучший результат в первой попытке – 91,75 балла, в сумме Олдхэм набрала 180,75.

Серебро соревнований выиграла чемпионка Олимпиады-2022 в этой дисциплине представительница Китая Эйлин Гу (179,0 балла). Тройку призёров замкнула итальянка Флора Табанелли (178,25).

Олимпийские игры — 2026, Италия. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал:

Меган Олдхэм (Канада) — 180,75 балла (91,75+89,00). Эйлин Гу (Китай) — 179,00 (90,00+89,00). Флора Табанелли (Италия) — 178,25 (84,00+94,25).

Отметим, что для Олдхэм это вторая медаль Олимпиады-2026. Ранее она взяла бронзу в слоупстайле. Гу же записала на свой счёт второе серебро Игр в Италии. Первое она выиграла тоже в слоупстайле.