41-летняя американская бобслеистка Элана Мейерс Тейлор выиграла золото Олимпиады-2026

Многократный призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 41-летняя американская бобслеистка Элана Мейерс Тейлор выиграла золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в одиночных соревнованиях. Серебро досталось немке Лауре Нольте. Тройку призёров замкнула ещё одна американка, трёхкратная олимпийская чемпионка Кейлли Хамфрис.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Бобслей. Женщины. Одиночки:

Элана Мейерс Тейлор (США) — 3.57,93. Лаура Нольте (Германия) +0,04. Кейлли Хамфрис (США) +0,12.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.