Лыжное двоеборье. Гундерсен, БТ/10км. Прыжки. Зачетный раунд
Олимпиада 2026

Бобслей на Олимпиаде-2026, женщины, одиночки: результаты

41-летняя американская бобслеистка Элана Мейерс Тейлор выиграла золото Олимпиады-2026
Комментарии

Многократный призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 41-летняя американская бобслеистка Элана Мейерс Тейлор выиграла золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в одиночных соревнованиях. Серебро досталось немке Лауре Нольте. Тройку призёров замкнула ещё одна американка, трёхкратная олимпийская чемпионка Кейлли Хамфрис.

Олимпиада 2026. Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 23:06 МСК
Окончено
1
Элана Мейерс Тейлор
США
3:57.93
2
Лаура Нольте
Германия
+0.04
3
Кейлли Хамфрис
США
+0.12

Олимпийские игры — 2026, Италия. Бобслей. Женщины. Одиночки:

  1. Элана Мейерс Тейлор (США) — 3.57,93.
  2. Лаура Нольте (Германия) +0,04.
  3. Кейлли Хамфрис (США) +0,12.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпиады-2026 в Италии
Новости. Олимпиада 2026
