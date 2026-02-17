Японцы Миура и Кихара на ОИ-2026 побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова за ПП
Двукратные серебряные призёры Олимпиад в командном первенстве, двукратные чемпионы мира японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара установили новый мировой рекорд по баллам, полученным за произвольную программу.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Идёт
1
Япония
2
Венгрия
3
Китай
Это произошло на текущей Олимпиаде-2026 в Милане. Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла. Японцы вышли на промежуточное первое место турнира пар на Играх.
Отметим, что предыдущий рекорд был установлен российской спортивной парой Александр Галлямов/Анастасия Мишина (157,46 балла). Они добились этого 13 января 2022 года на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония). Галлямов и Мишина не были допущены на Олимпийские игры — 2026 в Италии.
