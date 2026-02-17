Скидки
Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация 1
«Это перебор». Козловский раскритиковал рекордные баллы Миуры и Кихары на ОИ-2026

Комментарии

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, раскритиковал баллы японской пары Рику Миура/Рюити Кихара, которые они получили за произвольную программу на Олимпиаде-2026 в Италии. Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла. Тем самым японцы побили рекорд россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, который держался около четырёх лет.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

«Нет, вы знаете, я могу сказать, что это уже, конечно, перебор. 158 за произвольную программу – это абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она абсолютно не катается. Они что, сейчас хотят сказать, что четыре года назад с четверной подкруткой Суй/Хань им бы проиграли? Нет, это уже абсолютно несерьёзное действие со стороны судей. И рисовать им такие баллы — это абсолютно некрасиво и бестактно в отношении тех спортсменов, мне кажется, которые сейчас будут выходить на лёд», — сказал Козловский в эфире Okko Sport.

