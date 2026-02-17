Скидки
Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация 1
12:45 Мск
Женский кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 16 февраля 2026 года

Женский кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 16 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии прошёл шестой игровой день в рамках соревнований женщин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 7-го и 8-го туров.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Женщины. Групповой этап

7-й тур
Швеция – Швейцария – 6:4
Канада – Китай – 10:5
Великобритания – Дания – 7:2

8-й тур
Италия – США – 7:2
Южная Корея – Китая – 10:9
Швейцария – Великобритания – 10:6
Канада – Япония – 9:6

Первый комплект медалей в кёрлинге разыграли в миксте. В смешанных парах лучшей стала сборная Швеции, серебро взяла команда США, бронзу — Италия.

Календарь Олимпиады-2026
Грандиозный скандал в кёрлинге на Олимпиаде-2026: канадец послал соперника матом!
Грандиозный скандал в кёрлинге на Олимпиаде-2026: канадец послал соперника матом!
