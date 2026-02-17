Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание на Олимпиаде-2026, спортивные пары: результаты

Японская пара Миура/Кихара выиграла золото ОИ-2026, грузины Метёлкина/Берулава — вторые
Комментарии

Двукратные серебряные призёры Олимпиад в командных первенствах, двукратные чемпионы мира японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара с мировым рекордом в произвольной программе выиграла Олимпийские игры – 2026 в Италии. В сумме за короткую и произвольную программы они получили от судей 231,24 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

Олимпийские игры — 2026, Италия. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоги

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 231,24 балла.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава – 221,75.
3. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин – 219, 09.

Отметим, что Миура/Кихара по итогам короткой программы шли пятыми, однако за счёт рекорда в ПП поднялись на вершину пьедестала. Хазе/Володин, напротив, были лидерами соревнований после КП, но по баллам в ПП стали лишь четвёртыми, однако по сумме смогли сохранить за собой медаль.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
