«Я всё равно бы не прошла». Алёна Крылова — о падении в полуфинале 1000 м на ОИ-2026

23-летняя российская шорт-трекистка Алёна Крылова прокомментировала своё выступление на дистанции 1000 м на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Крылова попала в финал «Б», финишировала там последней и заняла итоговое девятое место.
«Можно было лучше. Финал? Конечно, чем выше, тем, лучше. Это было вполне по силам», — приводит слова Крыловой ТАСС.
Также Крылова высказалась о том, что допустила падение в полуфинале соревнований.
«Мы зацепились коньками. Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она — влево, и в этот момент мы пересеклись. Её вины в этом не было. Но я всё равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, однако это была не главная ошибка», — отметила Крылова.