Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация 1
«Я всё равно бы не прошла». Алёна Крылова — о падении в полуфинале 1000 м на ОИ-2026

Комментарии

23-летняя российская шорт-трекистка Алёна Крылова прокомментировала своё выступление на дистанции 1000 м на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Крылова попала в финал «Б», финишировала там последней и заняла итоговое девятое место.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
16 февраля 2026, понедельник. 14:36 МСК
Окончено
1
Ксандра Велзебур
Нидерланды
1:28.437
2
Кортни Саро
Канада
1:28.523
3
Ким Гил Ли
Южная Корея
1:28.614

«Можно было лучше. Финал? Конечно, чем выше, тем, лучше. Это было вполне по силам», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Также Крылова высказалась о том, что допустила падение в полуфинале соревнований.

«Мы зацепились коньками. Ошибки никто не допустил, просто так сложились обстоятельства: я делала шаг направо, а она — влево, и в этот момент мы пересеклись. Её вины в этом не было. Но я всё равно бы, наверное, не прошла. Обидно, конечно, однако это была не главная ошибка», — отметила Крылова.

Комментарии
