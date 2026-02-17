Скидки
Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация 1
Главная Олимпиада 2026 Новости

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава принесли Грузии первую медаль на ОИ-2026

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава принесли Грузии первую медаль на ОИ-2026
Комментарии

Фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава принесли Грузии первую медаль на Олимпийских играх – 2026.

Метёлкина и Берулава выиграли серебро в соревновании спортивных пар. За два проката они получили 221,75 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

Золото взяла японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара. Отметим, японцы установили новый мировой рекорд по баллам, полученным за произвольную программу. Предыдущий рекорд был установлен российской спортивной парой Александр Галлямов/Анастасия Мишина (157,46 балла).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках ОИ будет разыграно 116 комплектов наград.

