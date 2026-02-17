Скидки
Олимпиада 2026

Метёлкина и Берулава выиграли для Грузии первую в истории медаль на зимних Олимпиадах

Метёлкина и Берулава выиграли для Грузии первую в истории медаль на зимних Олимпиадах
Фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава взяли для Грузии первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх. Также это первая медаль для страны в фигурном катании.

Метёлкина и Берулава на Играх-2026 выиграли серебро в соревновании спортивных пар. За два проката они получили 221,75 балла.

Отметим, всего Грузия выиграла 47 медалей на Олимпиадах, однако все они были добыты на летних Играх. Больше всего наград грузины завоевали в борьбе (21 медаль) и дзюдо (15 медалей).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

