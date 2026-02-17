Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 13-го дня, 16 февраля

16 февраля в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли шесть комплектов наград в шести различных видах спорта: биатлоне, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 16 февраля

Бобслей

Мужчины. Двойка. 2-я попытка

1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.49,9 (54,68 + 55,22);

2. Франческо Фридрих/Александр Шюллер (Германия) — 1.50,7 (55,16 + 55,54);

3. Адам Аммоур/Александр Шаллер (Германия) — 1.51,14 (55,12 + 56,02).

Женщины. Монобоб. 4-я попытка

1. Элана Мейерс Тейлор (США) — 3.57,93 (59,49 + 59,85 + 59,08 + 59,51);

2. Лаура Нольте (Германия) — 3.57,97 (59,44 + 59,68 + 59,15 + 59,7);

3. Кейлли Хамфрис (США) — 3.58,05 (59,78 + 59,65 + 59,08 + 59,54).

Горнолыжный спорт

Мужчины. Слалом. Вторая попытка

1. Лоик Мейар (Швейцария) — 1.53,61 (56,73 + 56,88);

2. Фабио Гштрайн (Австрия) — 1.53,96 (57,08 + 56,88);

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.54,74 (57,73 + 57,01).

Кёрлинг. Женщины. Групповой этап

7-й тур

Швеция — Швейцария — 6:4;

Канада — Китай — 10:5;

Великобритания — Дания — 7:2.

8-й тур

Италия — США — 7:2;

Южная Корея — Китая — 10:9;

Швейцария — Великобритания — 10:6;

Канада — Япония — 9:6.

Кёрлинг. Мужчины. Групповой этап

8-й тур

Великобритания — Норвегия — 6:7;

Чехия — Канада — 2:8;

Швеция — Германия — 3:7;

Италия — Китай — 4:11.

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины. Командные соревнования

1. Австрия (Ян Хёрль, Стефан Эмбахер) — 568,7;

2. Польша (Павел Вонсек, Кацпер Томасяк) — 547,3;

3. Норвегия (Йохан Андре Форфанг, Кристоффер Эриксен Сундаль) — 538,0.

Фигурное катание

Пары. Произвольная программа

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 231,24;

2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 221,75;

3. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 219,09.

Фристайл

Женщины. Биг-эйр

1. Меган Олдхэм (Канада) — 180,75;

2. Эйлин Гу (Китай) — 179,0;

3. Флора Табанелли (Италия) — 178,25.

Хоккей среди женщин

Полуфиналы

США — Швеция — 5:0;

Канада — Швейцария — 2:1.

Шорт-трек

Женщины, 1000 м. Финал А

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.28,437;

2. Кортни Саро (Канада) — 1.28,523;

3. Ким Гил Ли (Корея) — 1.28,614.

Женщины, 1000 м. Финал B (малый финал)

1. Элиза Конфортола (Италия) — 1.31,099;

2. Флоренс Брюней (Канада) — 1.31,134;

3. Чой Мин Чон (Южная Корея) — 1.31,208;

4. Алёна Крылова (Россия) — 1.31,702 (итоговое девятое место).

Мужчины. 500 м. Квалификация

1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,284;

2. Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 40,567;

3. Уильям Данджину (Канада) — 40,593.

Мужчины. Командная гонка, 5 000 м. Полуфинал

1. Южная Корея (Ли Джон Мин, Ли Чун Со, Рим Джон Ун, Син Тон Мин) — 6.52,708;

2. Нидерланды (Йенс ван Ваут, Тён Бур, Ицхак де Лат, Фрисо Эмонс) — 6.52,751;

3. Бельгия (Стейн Десмет, Вард Петре, Варре ван Дамме, Адриан Девагтере) — 6.52,978.