Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 13-го дня, 16 февраля

16 февраля в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли шесть комплектов наград в шести различных видах спорта: биатлоне, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Олимпиада-2026. Результаты на 16 февраля
Бобслей
Мужчины. Двойка. 2-я попытка
1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.49,9 (54,68 + 55,22);
2. Франческо Фридрих/Александр Шюллер (Германия) — 1.50,7 (55,16 + 55,54);
3. Адам Аммоур/Александр Шаллер (Германия) — 1.51,14 (55,12 + 56,02).
Женщины. Монобоб. 4-я попытка
1. Элана Мейерс Тейлор (США) — 3.57,93 (59,49 + 59,85 + 59,08 + 59,51);
2. Лаура Нольте (Германия) — 3.57,97 (59,44 + 59,68 + 59,15 + 59,7);
3. Кейлли Хамфрис (США) — 3.58,05 (59,78 + 59,65 + 59,08 + 59,54).
Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. Вторая попытка
1. Лоик Мейар (Швейцария) — 1.53,61 (56,73 + 56,88);
2. Фабио Гштрайн (Австрия) — 1.53,96 (57,08 + 56,88);
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.54,74 (57,73 + 57,01).
Кёрлинг. Женщины. Групповой этап
7-й тур
Швеция — Швейцария — 6:4;
Канада — Китай — 10:5;
Великобритания — Дания — 7:2.
8-й тур
Италия — США — 7:2;
Южная Корея — Китая — 10:9;
Швейцария — Великобритания — 10:6;
Канада — Япония — 9:6.
Кёрлинг. Мужчины. Групповой этап
8-й тур
Великобритания — Норвегия — 6:7;
Чехия — Канада — 2:8;
Швеция — Германия — 3:7;
Италия — Китай — 4:11.
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины. Командные соревнования
1. Австрия (Ян Хёрль, Стефан Эмбахер) — 568,7;
2. Польша (Павел Вонсек, Кацпер Томасяк) — 547,3;
3. Норвегия (Йохан Андре Форфанг, Кристоффер Эриксен Сундаль) — 538,0.
Фигурное катание
Пары. Произвольная программа
1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 231,24;
2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 221,75;
3. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 219,09.
Фристайл
Женщины. Биг-эйр
1. Меган Олдхэм (Канада) — 180,75;
2. Эйлин Гу (Китай) — 179,0;
3. Флора Табанелли (Италия) — 178,25.
Хоккей среди женщин
Полуфиналы
США — Швеция — 5:0;
Канада — Швейцария — 2:1.
Шорт-трек
Женщины, 1000 м. Финал А
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.28,437;
2. Кортни Саро (Канада) — 1.28,523;
3. Ким Гил Ли (Корея) — 1.28,614.
Женщины, 1000 м. Финал B (малый финал)
1. Элиза Конфортола (Италия) — 1.31,099;
2. Флоренс Брюней (Канада) — 1.31,134;
3. Чой Мин Чон (Южная Корея) — 1.31,208;
4. Алёна Крылова (Россия) — 1.31,702 (итоговое девятое место).
Мужчины. 500 м. Квалификация
1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,284;
2. Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 40,567;
3. Уильям Данджину (Канада) — 40,593.
Мужчины. Командная гонка, 5 000 м. Полуфинал
1. Южная Корея (Ли Джон Мин, Ли Чун Со, Рим Джон Ун, Син Тон Мин) — 6.52,708;
2. Нидерланды (Йенс ван Ваут, Тён Бур, Ицхак де Лат, Фрисо Эмонс) — 6.52,751;
3. Бельгия (Стейн Десмет, Вард Петре, Варре ван Дамме, Адриан Девагтере) — 6.52,978.