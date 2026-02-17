Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 16 февраля 2026 года

16 февраля прошли состязания в парном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В рамках соревновательного дня спортивные пары выступили в произвольной программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Спортивные пары. Положение после произвольной программы, 16 февраля

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 231,24 балла.

2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 221,75.

3. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 219, 09.

4. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 215,26.

5. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) – 208.64.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.