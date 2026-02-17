Скидки
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 16 февраля 2026 года, таблица

Завершился очередной официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. Были разыграны шесть комплектов наград в шести различных видах спорта. Медали распределили между собой горнолыжники, бобслеисты, фигуристы, фристайлисты, шорт-трекисты и прыгуны на лыжах с трамплина.

Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии, на счету которой 28 наград (12 золотых, семь серебряные и девять бронзовых). На втором месте находится Италия с 23 медалями (восемь золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых). Замыкает тройку лидеров США с 19 наградами (шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовые).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 14 февраля 2026 года:

