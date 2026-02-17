Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Камила Валиева осталась единственной россиянкой с мировыми рекордами в фигурном катании

Камила Валиева осталась единственной россиянкой с мировыми рекордами в фигурном катании
Комментарии

Фигуристка Камила Валиева осталась единственной представительницей России с мировыми рекордами в фигурном катании.

После того, как японская пара Рику Миура и Рюичи Кихара на ОИ-2026 установила новый мировой рекорд в произвольной программе, побив достижение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Валиева осталась единственной россиянкой с действующими мировым и рекордами. Ей принадлежат все три рекорда в женском одиночном катании, они были установлены на Rostelecom Cup в ноябре 2021 года.

Рику Миура и Рюичи Кихара выиграла золото ОИ-2026. В сумме за короткую и произвольную программы они получили от судей 231,24 балла.

Материалы по теме
Золото Олимпиады отправилось в Японию, серебро — на Урал! А рекорд Мишиной и Галлямова пал
Золото Олимпиады отправилось в Японию, серебро — на Урал! А рекорд Мишиной и Галлямова пал
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android