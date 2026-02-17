Камила Валиева осталась единственной россиянкой с мировыми рекордами в фигурном катании

Фигуристка Камила Валиева осталась единственной представительницей России с мировыми рекордами в фигурном катании.

После того, как японская пара Рику Миура и Рюичи Кихара на ОИ-2026 установила новый мировой рекорд в произвольной программе, побив достижение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Валиева осталась единственной россиянкой с действующими мировым и рекордами. Ей принадлежат все три рекорда в женском одиночном катании, они были установлены на Rostelecom Cup в ноябре 2021 года.

Рику Миура и Рюичи Кихара выиграла золото ОИ-2026. В сумме за короткую и произвольную программы они получили от судей 231,24 балла.