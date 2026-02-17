Метёлкина и Берулава прокомментировали историческое серебро для Грузии на Олимпиадах

Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метёлкина прокомментировали второе место в соревновании спортивных пар на ОИ-2026.

Берулава: Чувствую себя прекрасно. Наверное, на данный момент это самый лучший день в моей жизни. Я безумно рад, что мы завоевали серебряную медаль. Спасибо тренерскому штабу, моей семьей, докторам. Я, честно говоря, в шоке, я не знаю, что сейчас говорю. У меня мозг отключен, если честно.

Метёлкина: Я безумно рада, что мы выстояли четыре программы. Это было непросто, мы были очень уставшие, и хотелось выложиться на 100%, чтобы ни о чем не сожалеть. Думаю, мы ни о чем не сожалеем. Мы сделали всё, что от нас зависело и думаю, эта медаль точно войдёт в историю и будет не последней, — сказали фигуристы в эфире Okko.

Ранее сообщалось, что Метёлкина и Берулава выиграли для Грузии первую в истории медаль на зимних Олимпиадах.