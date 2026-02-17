Никита Володин отреагировал на бронзовую медаль Олимпиады-2026 после лидерства в КП

Немецкий фигурист, выступающий в парном катании с Минервой Фабьенне Хазе, Никита Володин поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Бронза — сто процентов, это успех. Как можно медаль Олимпиады расценивать как не успех? Да, мы шли первыми, но мы знали, что здесь у нас очень сильные соперники, вся первая десятка. И каждая ошибка очень дорого стоит. Круто, что в таких условиях мы смогли взять бронзовую медаль», — приводит слова Володина Sport24.

Отметим, Хазе и Володин лидировали после короткой программы (80.01), а за произвольный танец получили 139,08 балла. Их сумма составила 219,09 балла. Золото завоевала японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара с мировым рекордом в произвольной программе. Они получили от судей 231,24 балла.