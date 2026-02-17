Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Никита Володин отреагировал на бронзовую медаль Олимпиады-2026 после лидерства в КП

Никита Володин отреагировал на бронзовую медаль Олимпиады-2026 после лидерства в КП
Комментарии

Немецкий фигурист, выступающий в парном катании с Минервой Фабьенне Хазе, Никита Володин поделился эмоциями от завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

«Бронза — сто процентов, это успех. Как можно медаль Олимпиады расценивать как не успех? Да, мы шли первыми, но мы знали, что здесь у нас очень сильные соперники, вся первая десятка. И каждая ошибка очень дорого стоит. Круто, что в таких условиях мы смогли взять бронзовую медаль», — приводит слова Володина Sport24.

Отметим, Хазе и Володин лидировали после короткой программы (80.01), а за произвольный танец получили 139,08 балла. Их сумма составила 219,09 балла. Золото завоевала японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара с мировым рекордом в произвольной программе. Они получили от судей 231,24 балла.

Материалы по теме
Японская пара Миура/Кихара выиграла золото ОИ-2026, грузины Метёлкина/Берулава — вторые
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android