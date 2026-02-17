Победный прокат Миуры и Кихары на ОИ-2026, после которого пал рекорд Мишиной и Галлямова

Японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара выиграли золото Олимпийских игр 2026 года в Италии в спортивных танцах. Победу им принёс мировой рекорд в произвольной программе. По сумме короткой и произвольной программ дуэт набрал 231,24 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката японской пары.

После короткой программы Миура и Кихара занимали лишь пятое место, однако благодаря рекордному выступлению в произвольной программе сумели подняться на первую строчку итогового протокола.

Предыдущее мировое достижение принадлежало российской паре Александр Галлямов/Анастасия Мишина — 157,46 балла. Этот результат был показан 13 января 2022 года на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). При этом Галлямов и Мишина не получили допуск к участию в Олимпиаде-2026 в Италии.