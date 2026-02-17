Видео: исторический прокат Метёлкиной и Берулавы, принёсший Грузии серебро на ОИ-2026

Грузинская спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли серебро Олимпийских игр 2026 года в Италии в спортивных танцах. По сумме короткой и произвольной программ дуэт набрал 221,75 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката грузинской пары.
После короткой программы Метёлкина и Берулава занимали второе место. Произвольный прокат помог грузинской паре сохранить данный результат и принести Грузии первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх.
Золото выиграла японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара. Отметим, что японцы установили новый мировой рекорд по баллам, полученным за произвольную программу.