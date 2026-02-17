Козловский назвал два фактора золота Миуры и Кихары на ОИ-2026, связанных с работой судей

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о произвольной программе японской пары Рику Миура/Рюити Кихара, за которую они получили рекордные баллы на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Не разделяю я, конечно, вашей радости относительно японского дуэта, но у меня есть свои поводы для радости. Я очень рад за дуэт грузинский, с моей точки зрения, в тройку должны были по итогу двух программ попадать представители Венгрии.

Что касается нынешних олимпийских чемпионов, я могу сказать так. Бывают ситуации, когда олимпийскими чемпионами по-настоящему становятся. В данном случае, что касается японцев, олимпийскими чемпионами их сделали ввиду очень многих факторов. Я это вижу так, что, во-первых, ребята получали колоссальные надбавки. Во-вторых, что касается второй оценки, спортсмены получали очень-очень высокую именно вторую оценку. Хотя мы об этом говорили в эфире, если вы это слушали, у ребят достаточно пустоватая программа с точки зрения переходов, у них очень простые поддержки», — сказал Козловский в эфире Okko.

Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла. Тем самым японцы побили рекорд россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, который держался около четырёх лет. Пара, шедшая пятой после короткой программы с результатом 73,11 балла, с суммой 231,24 балла завоевала золото Игр в Италии.