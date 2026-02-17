Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Где смотреть короткую программу Аделии Петросян на Олимпиаде 2026 в Милане

Где смотреть короткую программу Аделии Петросян на Олимпиаде 2026 в Милане
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представит свою короткую программу в рамках соревнований женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

В прямом эфире короткую программу Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

Старт прокатов КП женщин на ОИ назначен на 20:45 мск. Олимпийские соревнования у женщин начнутся как раз с сегодняшних коротких программ. Аделия Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят свои произвольные олимпийские программы.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026

Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой

Материалы по теме
Петросян готовится ворваться на Олимпиаду! Но пойдёт ли Аделия на риск с трикселем? LIVE
Live
Петросян готовится ворваться на Олимпиаду! Но пойдёт ли Аделия на риск с трикселем? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android