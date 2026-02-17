Где смотреть короткую программу Аделии Петросян на Олимпиаде 2026 в Милане

Сегодня, 17 февраля, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представит свою короткую программу в рамках соревнований женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

В прямом эфире короткую программу Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

Старт прокатов КП женщин на ОИ назначен на 20:45 мск. Олимпийские соревнования у женщин начнутся как раз с сегодняшних коротких программ. Аделия Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят свои произвольные олимпийские программы.

Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой