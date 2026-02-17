Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 17 февраля (время московское):
Биатлон
16:30. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета.
Бобслей
21:00. Мужчины. Двойки. 3-я попытка.
23:05. Мужчины. Двойки. 4-я попытка.
Кёрлинг
Мужчины, 9-й тур
11:05. Швейцария — Швеция;
11:05. США — Китай;
11:05. Чехия — Германия.
Женщины, 9-й тур
16:05. Швеция — Канада;
16:05. Италия — Япония;
16:05. Дания — США;
16:05. Южная Корея — Швейцария.
Мужчины, 10-й тур
21:05. Германия — Швейцария;
21:05. США — Италия;
21:05. Канада — Великобритания;
21:05. Швеция — Норвегия.
Конькобежный спорт
16:30. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала.
16:52. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала.
17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C.
17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C.
18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:28. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A.
18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:47. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.
Лыжное двоеборье
11:10. Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Квалификация.
12:00. Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Зачётный раунд.
15:45. Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Финал.
Сноуборд
15:00. Женщины. Слоупстайл. Финал.
Фигурное катание
20:45. Женщины. Короткая программа.
Фристайл
12:45. Женщины. Акробатика. Квалификация.
15:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал.
Хоккей
Мужчины
14:10. 1/8 финала. Германия — Франция;
14:10. 1/8 финала. Швейцария — Италия;
18:40. 1/8 финала. Чехия — Дания;
23:10. 1/8 финала. Швеция — Латвия.