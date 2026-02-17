Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 17 февраля (время московское):

Биатлон

16:30. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета.

Бобслей

21:00. Мужчины. Двойки. 3-я попытка.

23:05. Мужчины. Двойки. 4-я попытка.

Кёрлинг

Мужчины, 9-й тур

11:05. Швейцария — Швеция;

11:05. США — Китай;

11:05. Чехия — Германия.

Женщины, 9-й тур

16:05. Швеция — Канада;

16:05. Италия — Япония;

16:05. Дания — США;

16:05. Южная Корея — Швейцария.

Мужчины, 10-й тур

21:05. Германия — Швейцария;

21:05. США — Италия;

21:05. Канада — Великобритания;

21:05. Швеция — Норвегия.

Конькобежный спорт

16:30. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала.

16:52. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала.

17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D.

17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C.

17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D.

17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C.

18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B.

18:28. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A.

18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B.

18:47. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Квалификация.

12:00. Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Зачётный раунд.

15:45. Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км. Финал.

Сноуборд

15:00. Женщины. Слоупстайл. Финал.

Фигурное катание

20:45. Женщины. Короткая программа.

Фристайл

12:45. Женщины. Акробатика. Квалификация.

15:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал.

Хоккей

Мужчины

14:10. 1/8 финала. Германия — Франция;

14:10. 1/8 финала. Швейцария — Италия;

18:40. 1/8 финала. Чехия — Дания;

23:10. 1/8 финала. Швеция — Латвия.