На ОИ пал мировой рекорд Мишиной и Галлямова, «Барса» проиграла «Жироне». Главное к утру

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара побили мировой рекорд российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова по набранным баллам за произвольную программу и стали чемпионами Олимпиады-2026 в соревнованиях спортивных пар, «Барселона» сенсационно проиграла «Жироне» в матче испанской Ла Лиги, 11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира категории ATP-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».