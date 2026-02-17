На ОИ пал мировой рекорд Мишиной и Галлямова, «Барса» проиграла «Жироне». Главное к утру
Японцы Рику Миура и Рюити Кихара побили мировой рекорд российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова по набранным баллам за произвольную программу и стали чемпионами Олимпиады-2026 в соревнованиях спортивных пар, «Барселона» сенсационно проиграла «Жироне» в матче испанской Ла Лиги, 11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира категории ATP-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Японцы Миура и Кихара на ОИ-2026 побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова за ПП.
- «Жирона» вырвала победу над «Барселоной» в матче 24-го тура Ла Лиги.
- Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Циципасом.
- Японская пара Миура/Кихара выиграла золото ОИ-2026, грузины Метёлкина/Берулава — вторые.
- Этери Тутберидзе официально представлена как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026.
- СКА одержал пятую победу подряд, всухую обыграв «Салават Юлаев».
- «Металлург» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду.
- Игрок сборной Франции, подравшийся с Уилсоном, был исключён из состава команды.
- Определились финалистки олимпийского хоккейного турнира среди женщин.
- Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 16 февраля 2026 года.
- Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 13-го дня, 16 февраля.
