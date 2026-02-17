Скидки
Олимпиада 2026

Презервативы на Олимпиаде-2026 начали перепродавать в интернете более чем за € 100

Презервативы на Олимпиаде-2026 начали перепродавать в интернете более чем за € 100
Комментарии

На Олимпийских играх в Милане (Италия) презервативы с логотипом Milano-Cortina 2026 стали продавать на сайте для поддержанных товаров. Об этом сообщает Corriere della Sera. По данным издания, несколько экземпляров перепродавались на Vinted по ценам до 105€.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Милане за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне. Позже организаторы пообещали организовать дополнительную поставку контрацептивов для спортсменов. Дополнительные 5000 презервативов будут доставлены в различные олимпийские деревни.

Напомним, на зимние Игры в Сочи и Ванкувере было предоставлено 100 000 контрацептивов, на Пхенчхан — 110 000.

