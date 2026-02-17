Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Горжусь!» Галлямов поделился архивным фото с бронзовым призёром Олимпиады-2026

«Горжусь!» Галлямов поделился архивным фото с бронзовым призёром Олимпиады-2026
Комментарии

Двукратный обладатель бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 и трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился архивным фото с бронзовым призёром Олимпиады-2026 представителем Германии Никитой Володиным, завоевавшим награду в паре с Минервой Хазе.

Фото: Личный архив Александра Галлямова

«Горжусь!» – подписал Галлямов совместную с Володиным публикацию у себя в телеграм-канале.

Володин родился в Санкт-Петербурге, ранее он представлял Россию, с сезона-2023/2024 он выступает за Германию. Вместе с партнёршей Минервой Фабьенне Хазе он является чемпионом Европы (2025), серебряным (2025) и бронзовым (2024) призёром чемпионатов мира.

