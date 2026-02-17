Скидки
Олимпиада 2026

Врач подтвердил, что делал инъекцию для увеличения пениса для прыгуна с трамплина перед ОИ

Врач подтвердил, что делал инъекцию для увеличения пениса для прыгуна с трамплина перед ОИ
Комментарии

Врач, специализирующийся на увеличении пениса с помощью инъекций гиалуроновой кислоты, доктор Алессандро Литтара подтвердил, что проводил процедуру для прыгуна с трамплина за несколько недель до Олимпиады в Милане (Италия).

«Что касается этой информации, я действительно лечил атлета в этом виде спорта, имя, национальность и участие в этих Играх которого я, разумеется, не раскрою. Однако могу уточнить, что лечил его в прошлом месяце и использовал значительную дозу гиалуроновой кислоты. В любом случае мы проделали отличную работу и имплантировали более чем щедрую дозу гиалуроновой кислоты», — приовдит слова Литтара USA Today.

Также врач сообщил, что атлет объяснил необходимость вмешательства медицинскими причинами, а не для улучшения результатов на трамплинах. По словам Алессандро Литтара, прыгун с трамплина указал, что хочет инъекцию, чтобы больше не испытывать дискомфорт при переодевании с соперниками в раздевалке.

Прыжки с трамплина на Олимпиаде-2026
Прыжки с трамплина на Олимпиаде-2026
Комментарии
