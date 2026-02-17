«Изначально я даже не расстроился». Гуменник — о проблемах с музыкой накануне Олимпиады

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026, рассказал, как узнал о проблеме с музыкой к своей короткой программе накануне вылета в Милан.

Ранее в короткой программе Гуменника звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

— В каких обстоятельствах ты узнал, что у тебя проблема с музыкой?

— Мне это сообщила Тамара Николаевна [Москвина]. Говорит, есть новость. Я думал, ничего плохого случиться не может. Даже не рассчитывал на такое.

Когда узнал про эту историю с музыкой, изначально я даже не расстроился, потому что вспомнил, что у меня есть программа «Дюна», которая не хуже. К тому же, когда что-то идёт не по плану, это может тебя успокоить. Ты отвлечёшься от каких-то проблем, зацикливаний на прыжках. Подумал, что с «Дюной», может, будет даже лучше. Но когда узнал, что и с «Дюной» не получится, и с Rammstein тоже… Хотя если говорить про Rammstein, я понимал, что темп не выдержу. Катать «Парфюмера» можно спокойно, а припев Sonne не осилю уже. Тогда уже осознал, что будет сложно.

Нашли музыку, уже приехав в Италию. Хорошо, что есть композитор, который написал такую похожую композицию. Она ещё и называлась «Онегин», подумал, что это мой вариант. Хотя уже рассматривалось три варианта. Была композиция, которую написал Гольштейн с акцентами похожими, был «Февраль». Подумал, что это может быть символично, сейчас же февраль, но там настроение совсем другое. Если бы я на ней остановился, то катал бы в другом синем костюме. Хорошо, что нашёлся этот вариант, получили права от композитора, и дальше пытался на тренировках подобрать так хореографию, чтобы она точно показала изменения в музыке.

На первой тренировке сам попробовал, всё получилось неплохо. Потом уже подключился хореограф, показал, какое настроение должно быть. На второй тренировке я полностью сконцентрировался на хореографии и налажал на прыжках. Подумал, что всё-таки надо распределить своё внимание и не отключаться от прыжков.

— Ты рассказывал, что писал Тиллю Линдеманну. Он тебе ответил?

— Я не лично ему писал, потому что там правами владеет каждый из участников. Мне помогла девушка, которая делала для Тилля клип, с которой мы потом снимали, как я катаюсь. Она нашла менеджера, я ему написал. Но там не успели за один день собрать со всех согласия. Но всё равно мне пожелали удачи, было приятно, что ответили. Говорят, что сам Тилль смотрел моё выступление и подписал мне книжку, — цитирует Гуменника Sport24.