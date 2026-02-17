Скидки
Олимпиада 2026

Пётр Гуменник рассказал о возможном усложнении своих программ

Пётр Гуменник рассказал о возможном усложнении своих программ
Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026, рассказал, планирует ли работать над усложнением своих программ.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— У тебя невероятный по сложности контент. Это максимум или можно ещё где-то добавить?
— В первую очередь можно сделать более сложную программу по хореографии, потому что сейчас я знаю, что мог бы и эти программы катать чуть лучше, но мне бы было чуть сложнее делать прыжки. К тому же зная, что вторую оценку очень высокую мне точно не поставят, я не старался максимально держать корпус, просто делал более спокойно и красиво, чтобы зрителям понравилось. Главное для меня было сделать чистые прыжки.

Поэтому в следующем году можно будет поставить более сложные программы, совместить это с моим контентом. В короткой же усложняться некуда — только если поставить каскад в конец, но это слишком рискованно. В произвольной ещё можно повторять не сальхов, а лутц или флип и попробовать сделать каскад с тройным акселем, чтобы было два трикселя в программе. Плюс четверной тулуп можно попробовать сделать. По крайней мере, что-то одно из этих трёх вариантов, мне кажется, является достижимой целью, — приводит слова Гуменника Sport24.

