Миура и Кихара завоевали первую для Японии медаль в парном катании на Олимпиаде

Двукратные чемпионы мира японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара завоевали первую для Японии медаль в парном катании на Олимпийских играх.

Ранее Миура и Кихара становились двукратными серебряными призёрами Олимпиад, но в командных первенствах.

Пара с мировым рекордом в произвольной программе выиграла Олимпийские игры – 2026 в Италии. В сумме за короткую и произвольную программы они получили от судей 231,24 балла.

Отметим, что Миура/Кихара по итогам короткой программы шли пятыми, однако за счёт рекорда в ПП поднялись на вершину пьедестала. Хазе/Володин, напротив, были лидерами соревнований после КП, но по баллам в ПП стали лишь четвёртыми, однако по сумме смогли сохранить за собой медаль.