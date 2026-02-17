Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Миура и Кихара завоевали первую для Японии медаль в парном катании на Олимпиаде

Миура и Кихара завоевали первую для Японии медаль в парном катании на Олимпиаде
Комментарии

Двукратные чемпионы мира японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара завоевали первую для Японии медаль в парном катании на Олимпийских играх.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

Ранее Миура и Кихара становились двукратными серебряными призёрами Олимпиад, но в командных первенствах.

Пара с мировым рекордом в произвольной программе выиграла Олимпийские игры – 2026 в Италии. В сумме за короткую и произвольную программы они получили от судей 231,24 балла.

Отметим, что Миура/Кихара по итогам короткой программы шли пятыми, однако за счёт рекорда в ПП поднялись на вершину пьедестала. Хазе/Володин, напротив, были лидерами соревнований после КП, но по баллам в ПП стали лишь четвёртыми, однако по сумме смогли сохранить за собой медаль.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Японцы выиграли ОИ-2026, спорно побив рекорд Мишиной/Галлямова. Но сам уровень пар пугает
Японцы выиграли ОИ-2026, спорно побив рекорд Мишиной/Галлямова. Но сам уровень пар пугает
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android