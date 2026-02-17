«Ощущается потрясающе». Вонн — о возвращении в США после травмы на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что вернулась в США после травмы на Олимпиаде‑2026.

«Не стояла на ногах уже больше недели… лежу неподвижно в больничной койке с момента своей гонки. И хотя я пока не могу встать, возвращение на родную землю ощущается потрясающе. Огромное спасибо всем в Италии за отличный уход за мной», — написала Вонн в социальных сетях.

Ранее Вонн сообщала об уже трёх перенесённых вмешательствах после травмы во время финального заезда на соревнованиях по скоростному спуску. Спортсменка также заявила, что не намерена бросать горные лыжи.