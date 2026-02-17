Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Ощущается потрясающе». Вонн — о возвращении в США после травмы на ОИ-2026

«Ощущается потрясающе». Вонн — о возвращении в США после травмы на ОИ-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что вернулась в США после травмы на Олимпиаде‑2026.

«Не стояла на ногах уже больше недели… лежу неподвижно в больничной койке с момента своей гонки. И хотя я пока не могу встать, возвращение на родную землю ощущается потрясающе. Огромное спасибо всем в Италии за отличный уход за мной», — написала Вонн в социальных сетях.

Ранее Вонн сообщала об уже трёх перенесённых вмешательствах после травмы во время финального заезда на соревнованиях по скоростному спуску. Спортсменка также заявила, что не намерена бросать горные лыжи.

Материалы по теме
Линдси Вонн: жду момента, когда снова смогу подняться на вершину горы
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android