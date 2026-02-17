Скидки
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Марсак — на самом деле, хороший парень». Гуменник — о поведении украинца на Олимпиаде

«Марсак — на самом деле, хороший парень». Гуменник — о поведении украинца на Олимпиаде
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место на Олимпийских играх — 2026, прокомментировал поведение украинского фигуриста Кирилла Марсака накануне личного турнира среди мужчин на Играх.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Марсак ранее заявлял, что ему неприятно выступать на одном льду с такими людьми, как Гуменник. После завершения турнира в мужском он намекнул, что его неудачное выступление связано с присутствием на соревнованиях россиянина.

— После тебя выступал Кирилл Марсак, который не очень лестно отзывался о тебе в интервью. Было ли волнительно сидеть в зоне лидера, понимая, что весь мир следит за твоей реакцией на его прокат?
— Он выступал сразу после меня, поэтому, когда сел [в зону ожидания для текущего лидера], я просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. Попросил принести воды и телефон, написал маме.

Поначалу был отвлечён, потом подумал, что, наверное, нужно всё-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы ещё до этого поздоровались. Кирилл — на самом деле, хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем, — цитирует Гуменника Sport24.

