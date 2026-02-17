Скидки
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Олимпиада 2026

Вэньцзин Суй и Хань Цун подтвердили, что на ОИ-2026 было их последнее выступление

Вэньцзин Суй и Хань Цун подтвердили, что на ОИ-2026 было их последнее выступление
Комментарии

Олимпийские чемпионы в парном катании китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун подтвердили, что выступление на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) было их последним совместным появлением на льду. Об этом сообщает Golden Skate.

Вэньцзин Суй: Я действительно наслаждалась этим соревнованием и сосредоточилась на выступлении.

Хань Цун: Согласен. Стоять на олимпийском льду в Милане — это очень запоминающийся опыт. Мы довольны, потому что уже были олимпийскими чемпионами ранее, а на этот раз у нас было очень мало времени на подготовку. Я думаю, что просто возможность стоять здесь и быть довольными своим выступлением — это уже победа.

За полмесяца до Пекина я даже не знал, смогу ли кататься из-за операции. А сегодня мы смогли довольно хорошо завершить красивую программу.

Вэньцзин Суй: Мы тренировались вместе почти 20 лет. Мы есть друг у друга, работали вместе и делили столько всего в жизни. Верим, что будем друзьями на всю жизнь, — сказали спортсмены.

