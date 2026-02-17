Гуменник — о поддержке на ОИ: везде вижу русских, которые говорят, как хорошо я выступил

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о поддержке от российских и иностранных болельщиков на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Как проходят дни после выступления? Ощущаете какую-то особенную поддержку из России? Может быть, подписчиков прибавилось?

— Да, поддержка и правда ощущается очень интенсивно. Куда бы я ни пошёл, везде вижу русских, которые меня узнают. И говорят, как хорошо я выступил, как я им понравился. И не только русские, но и иностранцы.

— Именно в Милане?

— Да, в Милане. Даже выезжал на озеро Комо — и там меня узнали, и там поздравляли из разных стран. Узнал вчера, что Илья Малинин выходит на тренировки, и решил не упускать такую возможность, чтобы вместе с ним потренироваться. Так что сейчас смотрю достопримечательности и тренируюсь в своё удовольствие, — приводит слова Гуменника ТАСС.