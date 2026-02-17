«Там у нас происходит встреча фанатов». Гуменник — о поездках на метро на Олимпиаде-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о поездках на метро на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсмен, занявший шестое место по итогам личного турнира среди мужчин, возвращался в Олимпийскую деревню на метро после своего выступления в произвольной программе.

— Кстати, про метро. Вы выкладывали пост с поездкой в миланской подземке. И как там, узнают, наверное?

— Да, особенно когда еду со станции «Каток». Например, вчера после того, как пары выступили. Все болельщики фигурного катания тоже там собирались, там у нас происходит встреча фанатов.

— То есть в метро катаетесь регулярно?

— Да, оно бесплатное для нас и вполне удобное, — приводит слова Гуменника ТАСС.