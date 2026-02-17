Скидки
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал
«Ей нужно вырасти». Иван Алыпов — о готовности Непряевой бороться за олимпийские медали

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2026 в Турине российский лыжник Иван Алыпов считает, что лыжница Дарья Непряева, принимающая участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, физически и психологически пока не готова к борьбе за медали.

«Я не могу сказать, что Дарья совсем плохо выступает на Олимпиаде, она показывает неплохие результаты. Но для борьбы за медали она слабо готова физически и психологически. Ей нужно вырасти, и тогда она сможет бороться за более высокие места. Я уверен, что у неё всё получится при правильном подходе», — приводит слова Алыпова ТАСС.

В скиатлоне на текущих Играх Непряева стала 17-й, в индивидуальной гонке свободным стилем — 21-й.

