Энберт: Миура и Кихара катались в полную силу — это была программа, достойная Олимпиады

Энберт: Миура и Кихара катались в полную силу — это была программа, достойная Олимпиады
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт высказался о победе японских фигуристов Рику Миура и Рюити Кихара на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Мне понравилось выступление японцев в произвольной программе. У них была ошибка в короткой, но вчера откатали очень хорошо и уверенно. Это действительно была программа, достойная Олимпийских игр. Миура и Кихара катались в полную силу, не скованно, не осторожно, не подбираясь к элементам в надежде ничего не испортить. Они катались действительно на полную. Очень рад за японцев», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

