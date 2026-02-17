Энберт: Петросян может претендовать на медали ОИ — сегодня в приоритете чистый прокат

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт считает, что российской фигуристке Аделии Петросян под силу бороться за медали на Олимпийских играх — 2026 при условии чистого проката короткой программы.

Короткие программы у женщин пройдут 17 февраля.

«Ждём, надеемся и болеем за чистый прокат Аделии в короткой программе. У неё сейчас заявлен довольно сложный набор — без ультра-си, но с тройным лутцем, флипом, тулупом. Это сложные элементы, которые могут позволить Петросян побороться за попадание в последнюю разминку. А там, в произвольной программе, уже можно претендовать и на медали.

Сегодня для Аделии в приоритете чистый прокат, но по-прежнему надо помнить, что спортсмен вправе поменять контент без предупреждения. То есть можем ждать и тройного акселя, если будут хорошие тренировки. Посмотрим, пока ориентируемся на заявленный контент. Можно предполагать, что у Петросян будет отставание по компонентам порядка трёх-четырёх баллов от лидеров. Но надеюсь, что чистота исполнения прыжков хотя бы немного его нивелирует. Надеемся, что всё получится», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.