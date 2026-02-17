Гуменник — о соперниках на ОИ: до выступления чувствовалось какое-то нервное напряжение

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как с ним общаются соперники на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Как с вами общаются соперники? Уже, наверное, друзьями стали? Все на позитиве?

— Да, отлично. Ещё до выступления, может быть, чувствовалось какое-то нервное напряжение. Но сейчас уже все расслаблены, всё максимально позитивно, — приводит слова Гуменника ТАСС.

Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-е место.

Золото Игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), а бронзовую награду выиграл его соотечественник Сюн Сато, получивший 274,90 балла.